В ОНФ обсудили нарушения в сфере экологии в Омской области

Эксперты Общероссийского народного фронта обсудили результаты проверки нарушений, которые были ранее выявлены в сфере экологии в Омской области, сообщается на официальном сайте движения.

В ОНФ выявили, что лесовосстановление, начатое в регионе в 2012 году, не выполняется.

"Как раз мы присутствуем на той точке, где видно, что выполненное несколько лет назад лесовосстановление привело только к одному — к неэффективному использованию бюджетных средств", — констатировал координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса депутат Госдумы Владимир Гутенев.

На пресс-конференции с участием заместителя председателя правительства Омской области Владимира Компанейщикова активисты подняли ряд проблем: вырубка леса в защитной зоне зеленого щита областного центра, а также на территории всего региона; незаконная застройка уникальных природных территорий; провальная реализация проекта ОНФ "Генеральная уборка" и плачевные итоги борьбы с нелегальными свалками; незаконная заготовка леса и лесные пожары, а также многочисленные случаи давления на активистов ОНФ за их общественную деятельность.

"Хочу обратить внимание на беспрецедентное давление на активистов — к сожалению, случаи угроз в их адрес и поджога их личного имущества не единичны. В связи с отсутствием адекватной реакции со стороны местных правоохранительных органов мы направили запросы в Следственный департамент МВД и Следственный комитет Российской Федерации. Мы считаем, что контроль со стороны федеральных структур поможет местным правоохранительным органам более активно включиться в работу", — подчеркнул Гутенев.