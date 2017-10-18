Сахалинцы попросят президента запретить промышленный лов лосося на островах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Инициативная группа сахалинцев начала сбор подписей под обращением к президенту России о запрете промышленного лова тихоокеанского лосося и об усилении борьбы с браконьерством в Сахалинской области, сообщает в среду "Экологическая вахта Сахалина".

В обращении к президенту сахалинцы просят запретить вылов лосося на рыбоучетных заграждениях, в 2018 году — ввести полный запрет промысла лососей на юге Сахалина, а на северо-западе и северо-востоке острова сократить сроки промысла и ограничить длину ставного невода (не больше 1 километра), в 2019 году — ввести полный запрет любого промышленного лова лососей на всем Сахалине.

Авторы обращения предлагают также запретить в сахалинских водах промысел лососей ставными сетями, кошельковыми неводами, поверхностными ловушками и близнецовыми тралами, использование которых было разрешено в 2016 году.

"Для решения проблемы браконьерства предлагается втрое увеличить численность инспекторов рыбоохраны и в три раза поднять им зарплату, полностью обеспечить материально-техническими средствами и оружием, распространить полномочия по охране лососевых рек на региональные власти Сахалинской области, разработать специальную программу по искоренению любой скупки браконьерского вылова, усилить уголовную ответственность за незаконный вылов лососей в крупном размере", — говорится в сообщении.

Активисты организации считают, что отсутствие лосося в реках негативно отразилось на всей экологической системе Сахалина и наиболее очевидным последствием опустошения рек стали голодные медведи, массово выходящие к людям в поисках пищи. В этом году, по данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, было отстреляно более 80 агрессивных медведей, что в три раза больше, чем в прошлом году.