Московский конкурс природоохранных проектов продлен на неделю

Конкурсы на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы продлены на неделю из-за большого количества участников, сообщили в московском департаменте природопользования.

Изначально заявки принимались до 16 октября 2017 года, но, поскольку количество желающих принять участие увеличивалось с каждым днем, департаментом было принято решение продлить прием конкурсных работ до 23 октября включительно.

Премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды вручаются ежегодно более семи лет. За это время наград были удостоены работы, посвященные озеленению мегаполиса, проектированию зданий с нулевым уровнем потребления тепловой энергии, просветительские акции, направленные на популяризацию экологических знаний, и ряд других проектов.