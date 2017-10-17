В Год экологии более 1,5 миллиона россиян поучаствовали в уборке водоемов

В Год экологии более 1,5 миллиона россиян приняли участие в акции по уборке берегов водоемов, сообщает пресс-служба Минприроды России. Как отметил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии министерства Дмитрий Кириллов акция "Вода России" проводилась в более чем 80 регионах страны.

"В ходе уборок, волонтерами было очищено от мусора более 10 тысяч больших и малых водных объектов, собрано порядка 239,5 тысячи кубометров мусора, которым можно заполнить более 4 тысяч железнодорожных вагонов", — сообщил Кириллов.

По результатам мониторинга Минприроды России был составлен рейтинг самых активных регионов — участников акций. Обладателем первого места стала Республика Ингушетия, где каждый четвертый гражданин вышел на уборку. Второе место разделили Республика Хакасия, Краснодарский край, республики Мордовия и Саха (Якутия). Тройку лидеров замыкают Белгородская область, Камчатский край и Республика Коми.

"Активизация участия граждан в охране водоемов связана с проведением в России Года экологии. При этом мы не должны сбавлять активность в привлечении граждан и волонтеров в проекты по охране водных объектов от загрязнения и в дальнейшем", — отметил глава Минприроды России Сергей Донской.