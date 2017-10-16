Россия и Финляндия обсудили итоги работы в сфере развития ООПТ

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы за 2016-2017 годы.
Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в развитии международного проекта "Зеленый пояс Фенноскандии".
Участники заседания также отметили важную роль приграничных регионов в двустороннем сотрудничестве при организации комплексных экологических обследований участков территорий, перспективных для создания на них ООПТ регионального значения. В частности, речь идет о проекте "Сеть особо охраняемых природных территорий Баренц-региона" (BPAN).
Другим важным направлением взаимодействия является работа по сохранению памятников культуры, расположенных на ООПТ федерального и регионального значений: восстановление хутора Арола (нацпарк "Паанаярви") и деревни Аконлахти (заповедник "Костомукшский").
Также в ходе заседания была отмечена работа, осуществляемая заповедником "Пасвик" (Мурманская область), национальным парком "Паанаярви" (Республика Карелия) и заповедником "Костомукшский" (Республика Карелия) по линии развития трансграничного экологического туризма, экологического просвещения и образования, проведения совместных экспедиций для инвентаризации флоры и фауны в регионах России, граничащих с Финляндией.
По итогам встречи была утверждена программа работы на 2018-2019 годы.