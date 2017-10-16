Россия и Финляндия обсудили итоги работы в сфере развития ООПТ

12 октября 2017 года в Минприроды России состоялось заседание рабочей группы по сохранению природы, действующей в рамках соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, сообщается на сайте ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы за 2016-2017 годы.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в развитии международного проекта "Зеленый пояс Фенноскандии".

Участники заседания также отметили важную роль приграничных регионов в двустороннем сотрудничестве при организации комплексных экологических обследований участков территорий, перспективных для создания на них ООПТ регионального значения. В частности, речь идет о проекте "Сеть особо охраняемых природных территорий Баренц-региона" (BPAN).

Другим важным направлением взаимодействия является работа по сохранению памятников культуры, расположенных на ООПТ федерального и регионального значений: восстановление хутора Арола (нацпарк "Паанаярви") и деревни Аконлахти (заповедник "Костомукшский").

Также в ходе заседания была отмечена работа, осуществляемая заповедником "Пасвик" (Мурманская область), национальным парком "Паанаярви" (Республика Карелия) и заповедником "Костомукшский" (Республика Карелия) по линии развития трансграничного экологического туризма, экологического просвещения и образования, проведения совместных экспедиций для инвентаризации флоры и фауны в регионах России, граничащих с Финляндией.

По итогам встречи была утверждена программа работы на 2018-2019 годы.