В ОНФ доработают систему обращения с отходами в Дагестане

Территориальная схема по обращению с отходами в Республике Дагестан требует доработки, считают эксперты проекта ОНФ "Генеральная уборка".

На всей территории расположен только один полигон твердых коммунальных отходов, который работает в соответствии с законом. На нем за год размещается около 216 тысяч тонн отходов. Еще 44 тонны, в соответствии с терсхемой, размещаются на так называемых площадках временного складирования отходов, которые фактически являются обычными свалками.

"При этом в самом субъекте образуется примерно 921 тысяча тонн. Куда деваются остальные 705 тысяч тонн? Большая загадка. Перерабатывается, свозится в другие регионы или просто выкидывается на несанкционированные свалки?", — отметил координатор проекта Дмитрий Миронов.

По его словам, ранее уже участники проекта обращались в Генпрокуратуру РФ по поводу незаконных свалок в зоне аэропорта Махачкалы, которые создают опасность для авиалайнеров.

"Свалки находятся всего в двух-семи километрах от взлетно-посадочной полосы, и, видимо, это нарушение — лишь небольшая часть, так как даже разработчикам территориальной схемы неясно, сколько отходов образуется на территории региона", — подчеркнул Миронов.

Все предложения по доработке территориальной схемы будут направлены временно исполняющему обязанности главы Республики Дагестан, а также владельцам аэропорта по факту наличия незаконных свалок, заключил эксперт ОНФ.