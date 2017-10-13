Национальный парк "Нечкинский" отмечает юбилей

Нечкинскому национальному парку в Удмуртской Республике исполнилось 20 лет, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Глава ведомства Сергей Донской поздравил руководство и весь коллектив национального парка с юбилеем.

Парк был создан 16 октября 1997 года.

"Нечкинский" расположен в юго-восточной части Удмуртской Республики и занимает территорию в средней части долины реки Камы и прибрежную часть Воткинского водохранилища.

Национальный парк — ценнейший резерват дикой природы, где сохраняются уникальные массивы пойменных лесов, речные, озерные и болотные экосистемы. На территории "Нечкинского" также находится ценный геологический объект — ландшафтное урочище "Сидоровы горы".