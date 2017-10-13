Подмосковная Арюшина гора получила статус заказника

Правительство Московской области утвердило положение о государственном природном заказнике "Арюшина гора", расположенном в Орехово-Зуевском районе, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Естественный центр заказника — холм Арюшина гора, его высота составляет 170 метров над уровнем моря. Общая площадь новой особо охраняемой природной территории — 3174 гектара.

По мнению экологов, "Арюшина гора" отличается биологическим разнообразием и видовым составом. При обследовании особо охраняемой природной территории было выявлено 12 видов растений, грибов и лишайников, а также 20 видов флоры, занесенных в Красные книги России и Московской области. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в заказнике обитают 129 видов позвоночных животных, при этом практически отсутствуют синантропные виды (связанные с деятельностью человека), что делает природный комплекс примером сохранности и целостности.

Заказник стал восьмой подмосковной особо охраняемой природной территорией, созданной в Год экологии.