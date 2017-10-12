ОНФ предлагает увеличить санитарные зоны мусорных полигонов

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают пересмотреть требования к санитарно-защитным зонам вокруг мусорных полигонов, сообщается на официальном сайте организации.

"Мы предлагаем установить дифференцированный подход к созданию санитарных зон", — заявил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

Эксперты ОНФ утверждают, что размеры санитарно-защитной зоны должны быть пропорциональны размерам полигона: чем больше полигон, тем больше и санитарная зона вокруг него.

"В настоящее время размер полигона ТКО напрямую не влияет на размер его санитарно-защитной зоны, то есть занимает полигон 1 гектар или 100 гектаров, применяются одни и те же санитарные требования", — сказал Владимир Гутенев.

По его словам, требования к санитарно-защитным зонам полигонов, на которых складируются отходы, необходимо пересмотреть.

"Свои предложения по изменению размеров санитарно-защитной зоны мы направим в Роспотребнадзор", — подытожил Гутенев.