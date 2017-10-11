Проект рекультивации полигона "Кулаковский" подготовят к концу года

Эта тема обсуждалась парламентариями на заседании рабочей группы по вопросам работы полигона.
"После прекращения завоза мусора периодически ощущается неприятный запах, причину распространения которого может устранить только начало работ по рекультивации, в первую очередь — завоз чистого грунта на тело полигона", — говорится в сообщении.
Начальник управления администрации Чеховского муниципального района Андрей Ляхомской заявил, что до 13 октября планируется заключить контракт с организацией, которая будет заниматься подготовительными работами. Он также отметил, что работы могут начаться в 2019 году.