В Москве пройдет Экологическая неделя

Третья Экологическая неделя, организованная при поддержке Минприроды России, будет проходить с 18 по 22 октября на Манежной площади в Москве, сообщается на официальном сайте ведомства.

В рамках эконедели состоится ряд культурно-образовательных мероприятий. Например, в Манеже пройдет международная неделя экологической моды, фестиваль экологического кино в сферическом кинотеатре, открытие экспозиции экологического искусства и интерактивного арт-пространства, зеленый лекторий и многое другое.

Посетители также смогут узнать о современных научных достижениях в области экологии.

В рамках открытия Экологической недели пройдет зеленый телемост с XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов в Сочи.