В Москве пройдет Экологическая неделя

В рамках эконедели состоится ряд культурно-образовательных мероприятий. Например, в Манеже пройдет международная неделя экологической моды, фестиваль экологического кино в сферическом кинотеатре, открытие экспозиции экологического искусства и интерактивного арт-пространства, зеленый лекторий и многое другое.
Посетители также смогут узнать о современных научных достижениях в области экологии.
В рамках открытия Экологической недели пройдет зеленый телемост с XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов в Сочи.