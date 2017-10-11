ОНФ отчитался об устранении почти 5 тысяч свалок

Активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках проекта движения "Генеральная уборка" за восемь месяцев работы удалось устранить почти 5 тысяч свалок по всей стране, сообщила пресс-служба ОНФ.

"На сегодняшний день благодаря работе наших активистов мы добились решения 4951 проблемы, связанной с нарушениями правил складирования отходов" — цитирует пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимира Гутенева.

Он отметил, что за восемь месяцев на интерактивную карту свалок проекта поступило 13 992 обращения от граждан со всех регионов России.

"Это и свалки, и серые полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения, как, например, заброшенные развалившиеся здания в арктической зоне. Все это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема и они не хотят сидеть сложа руки, готовы вместе с ОНФ делать нашу страну чище", — уточнил координатор проекта "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

По его словам, сейчас эксперты ОНФ готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами. "Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели", — резюмировал Миронов.