ОНФ отчитался об устранении почти 5 тысяч свалок

"На сегодняшний день благодаря работе наших активистов мы добились решения 4951 проблемы, связанной с нарушениями правил складирования отходов" — цитирует пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимира Гутенева.
Он отметил, что за восемь месяцев на интерактивную карту свалок проекта поступило 13 992 обращения от граждан со всех регионов России.
По его словам, сейчас эксперты ОНФ готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами. "Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели", — резюмировал Миронов.