ОНФ: большинство субъектов РФ не справляются с переработкой твердых отходов

На территории России не было создано ни одной межрегиональной территориальной схемы по сбору и переработке твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

На территории России не было создано ни одной межрегиональной территориальной схемы по сбору и переработке твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

Эксперты ОНФ, выполняя поручение президента России, провели анализ принятых в регионах нормативных правовых актов, в результате которого было установлено, что большинство субъектов Российской Федерации не смогли выполнить данную работу в полном объеме.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что в настоящее время территориальные схемы по обращению с отходами приняты в 81-м субъекте РФ, но абсолютное большинство из них нуждаются в доработке.

"Эксперты [Общероссийского] народного фронта провели анализ принятых территориальных схем, по итогам которого не выявили ни одной территориальной схемы, которую можно было бы использовать в качестве положительного примера. Практически все нуждаются в серьезной доработке и, следовательно, в пересмотре", — отметил он.

Кроме того, по его словам, до сих пор на территории России так и не создано ни одной межрегиональной территориальной схемы. Соответствующее поручение президента вышло по итогам Медиафорума ОНФ, который прошел в апреле текущего года.

"Поручение по подготовке предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части, касающейся разработки и утверждения межрегиональных схем в области обращения с отходами в границах особо охраняемых природных территорий, должно было быть выполнено 1 сентября 2017 года. Но, к сожалению, инструменты по созданию межрегиональных схем ни в Байкальской природной территории, ни в городах федерального значения с прилегающими к ним регионами до настоящего момента не созданы", — подчеркнул Владимир Гутенев.