На строительство флота Росприроднадзора выделят 3,1 млрд рублей

На строительство природоохранного флота Росприроднадзора с 2021 по 2025 год будет выделено 3,1 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской, выступая на Морской коллегии при правительстве РФ, сообщает пресс-служба Минприроды.

Министр заявил, что в государственную программу социально-экономического развития Арктики включены мероприятия по строительству для Росприроднадзора природоохранного флота для обеспечения экологического надзора в морях и на континентальном шельфе с объемом финансирования 3,1 миллиарда рублей на пять лет с 2021 года.

"Сохранение морских природных систем и рациональное использование их ресурсов являются одной из основных целей национальной морской политики", — подчеркнул Донской.

Глава Минприроды России также отметил, что еще одним способом повышения безопасности морской деятельности мог бы стать переход на использование судов на сжиженном природном газе (СПГ), или Green Shipping.

По оценке Донского, предлагаемые меры позволят существенно нивелировать возможные экологические риски для морских экосистем в связи с планируемым расширением деятельности по разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе, строительством нефтяных терминалов, навигацией по Северному морскому пути.

Министр пояснил, что основные решения по предупреждению и ликвидации нефтеразливов на море уже закреплены на законодательном уровне. Предусмотрены механизмы финансового обеспечения и экологическая экспертиза мероприятий в данной сфере.