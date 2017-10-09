В Красноярском крае создадут экологическое волонтерское движение

В Красноярском крае появится экологическое волонтерское движение, сообщил исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

Новое движение объединит всех активных граждан, которые будут оперативно сообщать в ведомство обо всех нарушениях природоохранного законодательства. Экологическим волонтером сможет стать любой житель региона. Специалисты минэкологии края расскажут добровольцам, как правильно фиксировать факты нарушения природоохранного законодательства и куда передавать материалы.

В министерстве подчеркнули, что по каждому зарегистрированному факту будет проведена проверка.

Как отметил Владимир Часовитин, такая практика совместной работы ведомства и неравнодушных граждан уже есть. Недавно в министерство поступило обращение жителя Канского района, который сообщил, что на территории муниципалитета ведется незаконная добыча гравия. Специалисты министерства выехали на место с проверкой. По результатам проведенной работы факт незаконной добычи ископаемых подтвердился. За нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли двух жителей Канска. Кроме того, министр дал поручение специалистам ведомства подготовить иск в суд о возмещении нарушителями вреда, причиненного недрам в результате самовольной добычи гравия.

"Главная цель создания волонтерского экодвижения — привить каждому жителю края чувство нетерпимости к нерациональному и незаконному пользованию природными ресурсами, загрязнению атмосферного воздуха, озер и рек, к образованию свалок", — отметил Владимир Часовитин.