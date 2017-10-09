В центре Москвы появились граффити в честь Года экологии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Граффити, посвященные Году экологии, появились на трех зданиях в центре Москвы, сообщается на сайте mos.ru.

Уличные картины высотой 20 и 15 метров украсили стены жилых домов на Новослободской улице и в Казарменном переулке.

"Главная задача уличных картин — привлечь внимание столичной молодежи к вопросам экологии, привить ей любовь и бережное отношение к природе нашей страны", — рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Году экологии также посвящен фотоконкурс, который проходит в Москве до 15 октября. Для участия необходимо сделать фотографию с логотипом департамента природопользования столицы на фоне одного из экограффити. Потом снимок надо разместить в соцсетях, сопроводив хештегами #экограффити2017 и #годэкологии2017. Эксперты департамента выберут лучшие фотографии, а победители получат призы.