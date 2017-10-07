В Дарвиновском музее открылась выставка о крабах, раках и креветках

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. 7 октября в Москве в Дарвиновском музее открылась выставка, где представят одну из самых необычных коллекций — десятиногих ракообразных, сообщает сайт mos.ru. Ее покажут в рамках празднования 110-летия со дня основания музея. В экспозиции "Восемь ног и две клешни. Крабы и их сородичи" можно рассмотреть раков-отшельников, лангустов, омаров, креветок и собственно крабов.

Сотрудники музея постараются развеять некоторые известные мифы об этих существах. Например, о японском крабе-пауке. Он весит около 18 килограммов, а его максимальный размах ног превышает три метра. Среди моряков бытует легенда о том, что эти крабы забираются в лодки и утаскивают людей под воду. На самом деле они медлительны — не торопясь передвигаются по морскому дну в поисках чего-нибудь съестного.

Кроме того, гости музея узнают, что существуют наземные крабы и раки-отшельники, а также о том, что представители некоторых видов маскируются с помощью водорослей и мшаников. Более того, крабы ходят не только боком, но и вперед-назад, а обычный рак не пятится, как принято считать, а передвигается так же, как и другие животные.

На выставке также покажут кораллы с галлами (утолщениями). В них самки крабов гапалакарцинусов ведут затворнический образ жизни. Они устраиваются в разветвлении молодой ветки и остаются практически неподвижными в течение долгого времени. Их цель — обрасти со всех сторон этими природными образованиями, чтобы обезопасить себя от хищников.

Есть здесь и эксклюзивные предметы, которые точно поднимут гостям настроение. Например, им покажут рисунки и почтовые открытки столетней давности на тему "Как краб ущипнул одну даму в купальнике, и что из этого вышло".

Узнать еще больше о ракообразных можно в рамках образовательной программы с интеллектуальными и творческими конкурсами, экспресс-викториной и настольными играми.

Выставка будет открыта до 10 декабря.