Сергей Донской проинспектировал работы на полигоне ТКО «Кучино»

Глава Минприроды Сергей Донской проинспектировал полигон ТКО "Кучино" в Московской области, который готовится к рекультивации. Он ознакомился с ходом работ по пересыпке отходов грунтом и обеспечению экологической безопасности при образовании фильтрата, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день работы практически завершены: отходы пересыпаны на 84%, по периметру полигона вырыты обводные каналы, чтобы исключить попадание фильтрата в реку Пехорку. Ежедневно откачивается более 150 кубических метров фильтрата, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Сергей Донской попросил предоставить точные данные по классу и источникам грунта, который завозится на полигон. Начальник департамента Росприроднадзора по ЦАО Денис Алексеев сообщил, что все грунты соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Глава Минприроды поручил провести оценку объемов грунта, необходимого для пересыпки тела полигона, поскольку его избыток может приводить к выбросам биогаза в воздух в приземном слое. Он также поручил проработать вопрос о приемке стока фильтрата с полигона очистными сооружениями АО "Мосводоканал".

Министр также попросил власти Подмосковья обеспечить максимальную публичность при проведении общественных слушаний проекта рекультивации полигона "Кучино", которые намечены на начало ноября.