МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве отмечается низкая степень загрязнения атмосферы, сообщает сайт mos.ru. По состоянию на шестое октября вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляли: оксида углерода — менее 0,2 максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДКм.р.), диоксида азота — до 0,5 ПДКм.р., оксида азота — до 0,2 ПДКм.р., диоксида серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксида углерода — менее 0,2 ПДКм.р., диоксида азота — до 0,3 ПДКм.р., оксида азота — менее 0,1 ПДКм.р., приземного озона — до 0,1 ПДКм.р., сероводорода — до 0,5 ПДКм.р, диоксида серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ10 — менее 0,1 ПДКм.р.