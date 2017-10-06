ОНФ выступил против создания мусорного полигона во Владимирской области

Эксперты Общероссийского народного фронта выступили против возможного строительства на территории Киржачского района Владимирской области опытно-экспериментальной площадки по сортировке и переработке мусора, сообщается на сайте организации.

"Беспокоит, что инновационный проект с названием "Опытно-экспериментальная площадка" предполагает использование новых, ранее не занятых отходами земель под размещение "хвостов", то есть все-таки захоронение мусора. Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что, по заключению комиссии, проект соответствует не утвержденной еще региональной программе в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Владимирской области", — отметила региональный координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" во Владимирской области Александра Авдонина.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, в настоящее время вблизи деревни Филипповское определен земельный участок под площадку, одобрен инвестиционный проект, но окончательное решение о строительстве полигона муниципалитетом и областной администрацией не принято.

"Жители близлежащих деревень обеспокоены тем, что данная инициатива для них может превратиться в экологическую катастрофу, поскольку территория, предполагаемая под размещение полигона, занята лесом, а также находится в непосредственной близости от жилых домов", — отметил Дмитрий Миронов.

По его словам, на создаваемый полигон планируется свозить строительный мусор, который образуется при реализации программы реновации жилья. По данным московского департамента строительства, общая масса отходов при демонтаже домов по программе реновации может составить около 53 миллионов тонн.

Дмитрий Миронов считает, что отходы от реновации было бы целесообразнее направить на переработку.

"Мы направили в администрацию Киржачского муниципального района и губернатору Владимирской области обращение о том, чтобы не принималось решение о строительстве полигона рядом с поселением Филипповское и были учтены предложения ОНФ по альтернативным вариантам утилизации строительных отходов", — заявил он.