В озеро в Талдомском районе выпустят карасей

Мероприятие проводится не первый год и состоится в рамках государственного контракта на зарыбление водоема. В минэкологии Подмосковья отмечают, что на этот раз планируется выпустить почти в два раза больше особей, чем в прошлом году.
Сейчас мероприятие согласуется с Федеральным агентством по рыболовству, а также подготавливается прибрежная территория.
Зарыбление водоемов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства о рыболовстве, водного законодательства, а также законодательства в области охраны окружающей среды.