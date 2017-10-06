В озеро в Талдомском районе выпустят карасей

Министерство экологии и природопользования Московской области в октябре выпустит в озеро Кузнецовское Талдомского муниципального района разновозрастных карасей (общий вес составит 686 килограммов). Это позволит улучшить экологическую обстановку и снизит возможное негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие проводится не первый год и состоится в рамках государственного контракта на зарыбление водоема. В минэкологии Подмосковья отмечают, что на этот раз планируется выпустить почти в два раза больше особей, чем в прошлом году.

Сейчас мероприятие согласуется с Федеральным агентством по рыболовству, а также подготавливается прибрежная территория.

Зарыбление водоемов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства о рыболовстве, водного законодательства, а также законодательства в области охраны окружающей среды.