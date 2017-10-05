МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Красную книгу Подмосковья могут внести 80 новых видов животных и растений, сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

Готовится к переизданию Красная книга Московской области. В настоящее время завершается работа по подготовке списка видов растений и животных, предполагаемых к занесению в Красную книгу региона. В список могут войти около 80 новых видов, в их числе — представители птиц, рукокрылых, насекомых, сосудистых растений, грибов и лишайников", — говорится в сообщении.

При этом ряд видов планируется из книги исключить. Например, популяции желтогорлой мыши, белоспинного дятла, берша (небольшая хищная рыба, напоминающая судака), некоторых видов насекомых восстановились до состояния, не вызывающего опасений у экологов, и даже имеют тенденцию к увеличению.

Глава министерства Александр Коган отметил, что готовится отдельное приложение к Красной книге, куда будут внесены некоторые виды перелетных птиц, занесенных в Красную книгу России, которые на территории Подмосковья подлежат такой же охране, как и постоянные обитатели региона.