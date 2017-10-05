На угольных предприятиях Кузбасса сдадут восемь очистных сооружений

Восемь модернизированных и новых очистных сооружений введут в эксплуатацию на предприятиях угольной отрасли Кемеровской области по итогам 2017 года, сообщила в четверг пресс-служба региональной администрации со ссылкой на заместителя губернатора по ТЭКу и экологии Евгения Хлебунова.

"На угольных предприятиях активно идет работа по внедрению новых, современных комплексов по очистке шахтовых вод и реконструкции существующих очистных сооружений. В Год экологии в Кузбассе поставят рекорд по открытию очистных сооружений на угольных предприятиях: всего в 2017 году введут в эксплуатацию восемь модернизированных и новых очистных сооружений", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным властей, угольные компании широко используют простейшие взрывчатые вещества, что, помимо полной безопасности при транспортировке, снижает и сейсмическое воздействие, уменьшает вредные выбросы. На ряде предприятий внедрена электронная система инициирования взрывов, которая позволяет снизить сейсмическое воздействие массовых взрывов, уменьшить облако пыли, повысить безопасность взрывных работ.

В Кемеровской области добывается каждая вторая тонна угля в России. На долю Кузбасса приходится 59% общего объема угледобычи страны и 80% коксующихся марок, а также 76% всего общероссийского экспорта этого вида топлива. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы РФ, а также в 55 стран мира.