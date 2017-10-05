ОНФ предлагает следить за состоянием лесов с помощью беспилотников

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили использовать беспилотные летательные аппараты и средства навигации для мониторинга состояния лесов и особо охраняемых природных территорий, сообщается на официальном сайте организации.

Беспилотники не зависят от аэродромов, меньше подвержены воздействию погоды и снимают в высоком разрешении.

"Полученные данные позволят дать определение количественных и качественных характеристик лесов, оценить мероприятия по их охране, защите, воспроизводству и использованию", — отметил координатор Центра общественного мониторинга лесов Дмитрий Миронов

Также новые технологии помогут гораздо быстрее обнаружить очаг лесного пожара.

"По нашему мнению, эту проблему может решить широкомасштабное использование беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых можно обрабатывать всю 3D-модель лесов", — отметил Миронов.

Использование беспилотников может стать первым шагом к переходу на интерактивную систему контроля ситуации в лесах и на других экологически эффективных территориях без прямого участия человека.