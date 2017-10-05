Делегация РФ в ОБСЕ предложила провести общеевропейский год экологии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российская парламентская делегация предложила провести общеевропейский год экологии в 2019-2020 году во время работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщила пресс-служба главы делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого ("Единая Россия").

Также депутаты предложили сформировать комитет по климату и экспертную группу, которые занимались бы разработкой политических и законодательных программ и принятием технологических решений для защиты климата.

Предложения были поддержаны делегациями Италии, Франции, Германии и других стран.