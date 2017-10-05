Герои программы «С добрым утром, малыши» посетили Дальний Восток
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Светлана Сутырина
12:1905.10.2017
(обновлено: 12:24 05.10.2017)
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Герои программы "С добрым утром, малыши!" посетили Дальний Восток

Ведущие программы "С добрым утром, малыши!" Филя, Хрюша и тигренок Мур посетили Дальний Восток, сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

Ведущие программы "С добрым утром, малыши!" Филя, Хрюша и тигренок Мур посетили Дальний Восток, сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

Персонажи детской передачи побывали в Сихотэ-Алинском заповеднике и взяли интервью у научных сотрудников, отпраздновали День тигра, поучаствовали в презентации книги сказок и карнавальном шествии, а также познакомились с работой охотнадзора.

"Для нас (и для персонажей, и для съемочной группы) это была одна из самых увлекательных и познавательных поездок. Мы совершенно не представляли, насколько это сложная и кропотливая работа — изучать и сохранять природу. А люди, с которыми нам довелось общаться, — настоящие герои. Нам не терпится скорее поделиться этим знанием со зрителями", — сказала генеральный директор телекомпании "Класс!" Юлия Николаева.

Репортажи о поездке начнут транслироваться на телеканале "Карусель" в середине октября.

Сихотэ-Алинский заповедник
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинОзеро Благодатное - одна из жемчужин Сихотэ-Алинского заповедника. Оно образовалось на месте морской лагуны и отделяется от Японского моря лишь небольшой галечной косойСихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Озеро Благодатное - одна из жемчужин Сихотэ-Алинского заповедника. Оно образовалось на месте морской лагуны и отделяется от Японского моря лишь небольшой галечной косой
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинПо территории заповедника протекают многочисленные горные и предгорные реки с прозрачной и холодной водой. Реки быстрые, с частыми перекатами, а иногда и с водопадами, но в сухие периоды года они сильно мелеютСихотэ-Алинский заповедник. Усть-Серебряный
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
По территории заповедника протекают многочисленные горные и предгорные реки с прозрачной и холодной водой. Реки быстрые, с частыми перекатами, а иногда и с водопадами, но в сухие периоды года они сильно мелеют
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинПрактически вся территория заповедника покрыта кедровыми, пихтово-еловыми и дубово-березовыми лесамиСихотэ-Алинский заповедник. Влажный луг
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Практически вся территория заповедника покрыта кедровыми, пихтово-еловыми и дубово-березовыми лесами
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинВпервые описание природы Среднего Сихотэ-Алиня было сделано русскими исследователями в начале XX века, до того эти места оставались белым пятном на карте страныСихотэ-Алинский заповедник. Голубичное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Впервые описание природы Среднего Сихотэ-Алиня было сделано русскими исследователями в начале XX века, до того эти места оставались белым пятном на карте страны
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинПрактически вся территория заповедника покрыта кедровыми, пихтово-еловыми и дубово-березовыми лесамиСихотэ-Алинский заповедник. Тайга
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Практически вся территория заповедника покрыта кедровыми, пихтово-еловыми и дубово-березовыми лесами
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинТерритория заповедника включает в себя 2900 гектаров акватории Японского моряСихотэ-Алинский заповедник. Морское побережье
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Территория заповедника включает в себя 2900 гектаров акватории Японского моря
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинПобережье заповедника - это в основном скалы высотой до нескольких сот метров, вдоль которых тянется узкая полоса каменистого пляжаСихотэ-Алинский заповедник. Скальный массив Ворота
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Побережье заповедника - это в основном скалы высотой до нескольких сот метров, вдоль которых тянется узкая полоса каменистого пляжа
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинТерритория Сихотэ-Алинского заповедника представляет большую ценность как участок Приморья, сохранивший весь комплекс флоры и фауны, которые характерны для данного регионаСихотэ-Алинский заповедник. Озеро Голубичное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Территория Сихотэ-Алинского заповедника представляет большую ценность как участок Приморья, сохранивший весь комплекс флоры и фауны, которые характерны для данного региона
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинЗаповедник находится в центральной части Сихотэ-Алиня - обширного горного сооружения, вытянутого вдоль побережья Японского моряСихотэ-Алинский заповедник. Отроги Сихотэ-Алиня
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Заповедник находится в центральной части Сихотэ-Алиня - обширного горного сооружения, вытянутого вдоль побережья Японского моря
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинОсобое место в фауне Сихотэ-Алинского заповедника занимает амурский тигр. Именно здесь наиболее полно сохранились естественные условия для его обитанияСихотэ-Алинский заповедник. Тигриный след
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Особое место в фауне Сихотэ-Алинского заповедника занимает амурский тигр. Именно здесь наиболее полно сохранились естественные условия для его обитания
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