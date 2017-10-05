Герои программы "С добрым утром, малыши!" посетили Дальний Восток

Ведущие программы "С добрым утром, малыши!" Филя, Хрюша и тигренок Мур посетили Дальний Восток, сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

Ведущие программы "С добрым утром, малыши!" Филя, Хрюша и тигренок Мур посетили Дальний Восток, сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

Персонажи детской передачи побывали в Сихотэ-Алинском заповеднике и взяли интервью у научных сотрудников, отпраздновали День тигра, поучаствовали в презентации книги сказок и карнавальном шествии, а также познакомились с работой охотнадзора.

"Для нас (и для персонажей, и для съемочной группы) это была одна из самых увлекательных и познавательных поездок. Мы совершенно не представляли, насколько это сложная и кропотливая работа — изучать и сохранять природу. А люди, с которыми нам довелось общаться, — настоящие герои. Нам не терпится скорее поделиться этим знанием со зрителями", — сказала генеральный директор телекомпании "Класс!" Юлия Николаева.

Репортажи о поездке начнут транслироваться на телеканале "Карусель" в середине октября.