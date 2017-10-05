Арктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции

Студенты и молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут проводить исследования на Северо-Восточной научной станции в поселке Черском, а в перспективе там же может появиться Арктический кампус для работы научных групп, сообщается на сайте университета.

На станции студенты и молодые ученые университета смогут заняться изучением таяния мерзлоты, эмиссии парниковых газов, консервации гидратов, биоразнообразия, мониторингом загрязнения суши, атмосферы, окружающих морей и другими климатическими, биологическими, экологическими исследованиями. "Сегодня это, безусловно, точка роста России, а развитие Северного морского пути — приоритетный в национальном масштабе проект", — отметил проректор ДВФУ по научной работе Кирилл Голохваст. Северо-Восточная станция расположена на крайнем северо-востоке Якутии и входит в тройку самых крупных арктических станций мира. Ее сотрудники занимаются изучением глобального потепления и восстановлением плейстоценовых ландшафтов, существовавших в Северном полушарии во времена последнего оледенения. Вблизи станции расположен известный Плейстоценовый парк. Виды летней Арктики © Ярослав Амелин Маяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016. © Ярослав Амелин Маяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, октябрь 2015. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, октябрь 2015. © Светлана Артемьева Белый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016. © Светлана Артемьева Белый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016. © Юлия Петрова Вид на бухту Северную в конце июля. © Юлия Петрова Вид на бухту Северную в конце июля. © Юлия Петрова Вид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля. © Юлия Петрова Вид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля. © Андрей Ермаков Птичьи базары Новой Земли. 2015. © Андрей Ермаков Птичьи базары Новой Земли. 2015. © Кира Чевель Побережье Карского моря летом. 2016. © Кира Чевель Побережье Карского моря летом. 2016. © Андрей Ермаков Лазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Лазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Красочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Красочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, лето 2015. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, лето 2015. /