12:1905.10.2017
(обновлено: 12:21 05.10.2017)
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Арктический кампус ДВФУ может появиться на Северо-Восточной научной станции
Студенты и молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут проводить исследования на Северо-Восточной научной станции в поселке Черском, а в перспективе там же может появиться Арктический кампус для работы научных групп, сообщается на сайте университета.
На станции студенты и молодые ученые университета смогут заняться изучением таяния мерзлоты, эмиссии парниковых газов, консервации гидратов, биоразнообразия, мониторингом загрязнения суши, атмосферы, окружающих морей и другими климатическими, биологическими, экологическими исследованиями.
"Сегодня это, безусловно, точка роста России, а развитие Северного морского пути — приоритетный в национальном масштабе проект", — отметил проректор ДВФУ по научной работе Кирилл Голохваст.
Северо-Восточная станция расположена на крайнем северо-востоке Якутии и входит в тройку самых крупных арктических станций мира. Ее сотрудники занимаются изучением глобального потепления и восстановлением плейстоценовых ландшафтов, существовавших в Северном полушарии во времена последнего оледенения. Вблизи станции расположен известный Плейстоценовый парк.
Маяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016.
Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.
Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.
Остров Вайгач, октябрь 2015.
Белый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016.
Вид на бухту Северную в конце июля.
Вид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля.
Птичьи базары Новой Земли. 2015.
Побережье Карского моря летом. 2016.
Лазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015.
Красочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016.
Остров Вайгач, лето 2015.