ОНФ предложил изменить правила утилизации опасных медицинских отходов

Эксперты Общероссийского народного фронта обратились в Роспотребнадзор с предложением законодательно ограничить использование вредных химических методов обеззараживания, сообщается на сайте организации.

В ОНФ отмечают, что на сегодняшний день в России при обеззараживании медицинских отходов в основном используется химическая дезинфекция, которая признана экспертами неэффективной и небезопасной, а применение более экологически чистых аппаратных способов утилизации отходов затруднено законодательством.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, медицинские отходы нередко оказываются на полигонах ТКО и даже на несанкционированных свалках. "Сейчас, к сожалению, у нас отсутствует какая-либо эффективная система по обработке и обезвреживанию медицинских отходов. Медицинские отходы не только не обеззараживаются по безопасной технологии, но и нередко вываливаются на свалки", — отметил он.

Эксперты связывают существующую проблему с тем, что правила обращения с медицинскими отходами устарели и практически не регулируются. По факту единственным нормативным документом по работе с медицинскими отходами являются санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. Они предусматривают различные способы обеззараживания медицинских отходов, но не устанавливают приоритеты использования технологий ни по критериям эффективности обеззараживания, ни по экологическим требованиям.

"Одним из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами декларируется использование наилучших доступных технологий, — отметил эксперт ОНФ Владимир Шамаев. — Однако вопрос о наилучших доступных технологиях в СанПиН вообще не рассматривается. Вместе с тем у нас имеются отечественные технологии аппаратного обеззараживания медицинских отходов, которые делают их безопасными и позволяют производить сортировку отходов, направлять их на вторичное использование".

По мнению экспертов, чтобы изменить ситуацию в этой сфере, необходимо при проведении конкурсных процедур на госзакупках установить приоритетный порядок применения и использования наилучших доступных технологий для обращения с медицинскими отходами как наиболее эффективных для дезинфекции, экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения.

Кроме того, ОНФ предлагает ввести запрет на захоронение опасных фракций отходов потребления, включив в перечень видов отходов такие опасные бытовые отходы, как ртутные и люминесцентные лампы, батарейки и другое.