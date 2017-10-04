Нобелевский лауреат выступил в Орле с лекцией о глобальном потеплении

Лауреат Нобелевской премии Риккардо Валентини выступил в Орловском государственном университете с публичной лекцией, на которой затронул проблему глобального потепления, сообщает пресс-служба правительства региона.

По его словам, за последние несколько лет климат на планете серьезно изменился, и 2016 год был одним из самых теплых в XXI веке. Этому способствовал стремительный рост населения Земли, увеличение количества земель сельскохозяйственного назначения, вырубка лесов, а также выбросы вредных веществ в атмосферу предприятиями и автомобилями.

"Никто не знает, что ожидает человечество в будущем, но мы можем предвидеть определенные моменты. Самый худший сценарий предполагает, что температура увеличится на 4 градуса. По оптимистичному сценарию увеличится от 0,9 до 2,3 градуса", — заявил ученый.

Риккардо Валентини — итальянский ученый, климатолог, профессор Университета Тушия (Италия) и глава Европейского средиземноморского центра климатических изменений. В 2007 году он получил Нобелевскую премию мира в составе группы экспертов за исследования последствий глобальных климатических изменений, вызванных деятельностью человека, и выработку мер по их предотвращению.

В 2015 году Валентини было присвоено звание "Лучший эколог Европы".