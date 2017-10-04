ОНФ добивается ликвидации свалки в аэропорту Махачкалы

Активисты Общероссийского народного фронта направили в Генпрокуратуру информацию о незаконных свалках в зоне аэропорта Махачкалы, которые создают опасность для авиалайнеров, сообщается на сайте организации.

На интерактивную карту свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" поступило обращение от жителей Махачкалы о наличии незаконных свалок на территории аэродрома, всего в 2-7 километрах от взлетно-посадочной полосы.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, жители не раз фиксировали возгорание обнаруженных около аэропорта свалок, что создает критическую обстановку для всех аэроперевозок на территории Республики Дагестан.

"Нахождение полигона или какой-либо мусорной свалки в зоне аэропорта — это грубейшее нарушение всех возможных санитарных норм и напрямую угрожает безопасности как местного населения, так и пассажиров самолетов. Любая из птиц, которые летают стаями над мусорными кучами, может попасть в двигатель самолета, что может привести к трагедии", — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что действующим законодательством объекты выбросов (размещения) отходов запрещено размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 километров, а вне полос воздушных подходов — до 15 километров от контрольной точки аэродрома.