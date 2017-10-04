В Северной Осетии стартовал конкурс экологической журналистики

В Северной Осетии стартовал ежегодный конкурс "Защитим природу", который завершится 25 ноября 2017 года, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В соревновании могут принять участие журналисты печатных или интернет-изданий и телерадиокомпаний, действующих на территории республики, а также фотожурналисты, с материалами, вышедшими в республиканских СМИ в период с 1 января по 25 ноября 2017 года.

Работы принимаются в трех форматах: текстовый материал в печатных СМИ и социальных сетях, фотография, радиопередача или видеосюжет.

Жюри, состоящее из представителей минприроды республики, журналистов и фотографов-натуралистов, выберет лучших специалистов, освещающих темы природных богатств республики, взаимодействия человека и природы, сохранения биоразнообразия, а также зеленых технологий в различных сферах жизни.