Спасенную косулю передали в заповедник "Кузнецкий Алатау"

Косуля, спасенная местными жителями, передана в заповедник "Кузнецкий Алтау", сообщила пресс-служба учреждения.

Семья из поселка Теба Кемеровской области обнаружила раненое животное в мае этого года. В течение нескольких месяцев они лечили и откармливали самку.

После того как здоровье косули улучшилось, жители приняли решение передать ее в экологический центр местного заповедника, сотрудники которого с удовольствием приняли животное, так как там уже обитает самец Рыжик, с которым косуля может завести потомство.

Специалисты отмечают, что самка, выращенная людьми, не сможет вернуться в дикую природу, поэтому останется жить в экоцентре.

В качестве благодарности за спасение животного сотрудники заповедника подарили семье двух кроликов.