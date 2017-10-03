Для строительства ряда объектов на Байкале отменят экоэкспертизу

Минприроды России намерено уточнить перечень объектов экологической экспертизы на Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, изменения не приведут к увеличению экологической нагрузки на Байкальскую природную территорию, но снимут излишние ограничения для социально-экономического развития прибайкальских регионов.

В частности, предлагается исключить из объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня проектную документацию ряда объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории.

Кроме того, планируется исключить необходимость проведения экспертизы в этих зонах при строительстве объектов IV категории (оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду), объектов жилищного строительства, отдельно стоящих объектов здравоохранения и образования.

Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории)" размещен на портале regulation.gov.ru для прохождения общественного обсуждения.