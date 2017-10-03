В Некрасокве проверили деятельность мусоросжигательного завода
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
11:0903.10.2017
(обновлено: 11:10 03.10.2017)
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В Некрасокве проверили деятельность мусоросжигательного завода

Представители общественности и экологи проверили работу мусоросжигательного завода №4 ГУП «Экотехпром», расположенного в микрорайоне Некрасовка Юго‐Восточного административного округа Москвы, сообщает телеканал «360».

В проверке приняли участие более 20 человек. В их число вошли экологи, представители Росприроднадзора, Всероссийского общества охраны природы, члены экспертного совета при министерстве экологии и природопользования Московской области, общественность Балашихи, Реутова, Москвы, а также журналисты.

"Несколько раз фиксировали выбросы из трубы с завода. Шел черный дым. Поэтому данное предприятие относится к предприятиям, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к неприятным запахам. Выбросы мы фиксировали в июне-июле", — рассказал Владимир Домничев, житель Лухмановской улицы микрорайона Кожухово.

Директор мусоросжигательного завода №4 ГУП "Экотехпром" Валерий Романов пояснил данный факт ремонтными работами на производстве.

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"Один раз к нам поступил звонок на наличие клубов черного дыма. Это было на ремонтной линии, где проводились регламентные работы по запуску линии и напылению активированного угля в систему газоочистки. Образование сероводорода исключено технологией термической переработки отходов", — отметил он.

В ходе проверки ее участники посетили цеха предприятия и ознакомились с технологиями производства.

"Сказать, что данное предприятие является источником неприятного запаха, мы не можем. Нам еще надо посмотреть документы и результаты анализов. Это наш первый подозреваемый, который ознакомил нас со своей деятельностью", — рассказал Элмурод Расулмухамедов, исполняющий обязанности председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Он добавил, что в Балашихе будет установлена дополнительная станция мониторинга атмосферного воздуха. Сейчас специалисты "Мосэкомониторинга" определяют место для ее размещения. На данный момент станции уже оборудованы в Кожухове и Реутове.

По итогам выездного мероприятия руководство мусоросжигательного завода заверило, что до 16 октября на официальном сайте ГУП "Экотехпром" будет актуализирована информация о деятельности завода и представлены результаты проводимых анализов.

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