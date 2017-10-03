Названы лидеры по внедрению раздельного сбора отходов в Московской области

Мытищи, Дубна и Ивантеевка стали лидерами по внедрению раздельного сбора отходов в Московской области, сообщает официальный сайт Года экологии.

В ходе селекторного совещания в доме правительства Московской области представители минэкологии проверили реализацию пилотного проекта по внедрению раздельного сбора отходов в 13 пилотных городах Подмосковья — Балашихе, Подольске, Шатуре, Озерах, Долгопрудном, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Домодедове, Ивантеевке, Мытищах, Дубне и Ногинске.

Как подчеркнул министр экологии Московской области Александр Коган, стопроцентный раздельный сбор отходов введен только в городских округах Мытищи и Дубна, где имеются современные сортировочные станции и предприятия, занимающиеся переработкой вторсырья.

Также на лидерские позиции вышла Ивантеевка, где контейнерами для раздельного сбора отходов оборудовано 76% дворов и определены сроки по вводу в эксплуатацию комплекса по сортировке отходов.

Глава минэкологии Московской области добавил, что, к сожалению, пока не у всех пилотных городов удовлетворительные темпы по внедрению системы.

Александр Коган призвал всех активизировать работу по переходу на современную форму утилизации отходов и сообщил, что подобные видеоконференции с представителями городских округов и районов будут проходить регулярно, а кроме того, будут организованы рейдовые мероприятия на территории муниципалитетов-аутсайдеров.