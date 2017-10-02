В Сочи прошло Заседание Межгосударственного экологического совета стран СНГ
© Официальный аккаунт в социальной сети Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11:5502.10.2017
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В Сочи прошло заседание межгосударственного экологического совета стран СНГ

В Сочи состоялось третье заседание межгосударственного экологического совета государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает официальный сайт Года экологии.

Мероприятие было посвящено новым перспективным направлениям сотрудничества в области окружающей среды в СНГ.

В ходе своего выступления министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской подчеркнул важность повышения роли МЭС как катализатора двустороннего и многостороннего сотрудничества для решения приоритетных проблем в области охраны окружающей среды.

В частности, было предложено актуализировать и усилить работу в рамках соглашений "О книге редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений —межгосударственной Красной книге", "О контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов", "Об основных принципах взаимодействия в области рационального использования и охраны трансграничных водных объектов", "О сотрудничестве в области экологического мониторинга".

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© РИА Новости / Денис Абрамов
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Среди рассмотренных предложений по межгосударственному сотрудничеству особое внимание было уделено осушенным торфяникам. Это один из наиболее значимых источников парниковых газов, количественно превышающий 5% выбросов от сжигания ископаемого топлива, а также источник пожаров и иных неблагоприятных экологических последствий. 

"Учитывая значимость деятельности межгосударственного экологического совета в сфере охраны окружающей среды, представляется целесообразным рассмотреть возможность включения в план МЭС вопрос взаимодействия по вопросам восстановления болотных экосистем", — заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

В свою очередь министр природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык и вице-министр энергетики Республики Казахстан Гани Садибеков заявили, что одной из самых опасных экологических проблем в СНГ является тенденция к невосполнимому сокращению биологического разнообразия и экосистем. По их словам, это может привести к необратимыми нарушениями стабильности биосферы и обеднением генофонда живой природы.

Одним из самых успешных проектов в этом направлении было признано создание совместного российско-казахстанского трансграничного биосферного резервата "Алтай" на основе Катон-Карагайского государственного национального природного парка (РК) и Катунского государственного природного заповедника (РФ).

Следующие заседания межгосударственного экологического совета государств — участников Содружества Независимых Государств запланировано провести в 2018 году на территории Республики Таджикистан, в 2019 году — в Республике Армения.

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