Минприроды РФ определило приоритеты работы по развитию заповедной системы

Министерство природных ресурсов и экологии России определило приоритеты работы по развитию заповедной системы страны на всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям, который состоялся в Сочи, сообщает официальный сайт Год экологии. Также в рамках мероприятия была подписана «Сочинская декларация».

Участники форума выступили со своими предложениями по развитию ООПТ в России. В частности обсуждалось ужесточение штрафов и наказаний за браконьерство, и нарушения природоохранного режима, и расширение прав и полномочий инспекторов ООПТ; создание специализированного фонда развития туризма на ООПТ; развитие, повышение эффективности и интеграции новых технологий при реинтродукции редких кошек и восстановление популяции млекопитающих северных и арктических регионов; создание сети станций комплексного фонового мониторинга компонентов природной среды на территориях ООПТ.

Сергей Донской выразил пожелания доработать Сочинскую декларацию с учетом всех предложений участников форума и создать на ее основе новую Концепцию развития ООПТ Российской Федерации, утвердив данный документ на уровне Правительства РФ.