Экомарафон по приему макулатуры стартует в Рязани

В рамках Года экологии в Рязани стартовал экомарафон "Сдай макулатуру – спаси дерево", сообщается на официальном сайте администрации города.

Участники, сдавшие более 500 килограммов на переработку, получат звание экогероя. В проекте смогут принять участие школьники, сотрудники организаций и городских учреждений и активисты. Вся собранная макулатура будет отправлена на переработку.