Промежуточные итоги Года экологии подвели в Магаданской области

В Магаданской области на совете территории подвели промежуточные итоги Года экологии, сообщается на сайте правительства субъекта.

По словам исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Елены Сурановой, с начала 2017 года в регионе прошло 622 мероприятия. В них приняло участие более 55 тысяч человек. Во время экологических акций были очищены территории общей площадью около 9,5 тысячи квадратных метров, также была вывезена почти 1 тысяча кубических метров мусора.

"Проводилась работа по пропаганде бережного отношения к окружающей среде, а также развития экологической культуры у колымчан. Жители муниципальных образований Магаданской области приняли активное участие в общероссийских мероприятиях, [таких как] "Зеленая Россия", "Зеленая весна", "Вода России" и федеральном проекте "Генеральная уборка" ОНФ", — рассказала Елена Суранова.

В большинстве городских округов началось проектирование полигонов для сбора твердых бытовых отходов. Также в этом году в Тенькинском, Сусуманском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Ольском округах планируют приобрести оборудование для термического уничтожения мусора.

В свою очередь губернатор Магаданской области Владимир Печеный отметил, что, хотя следующий год уже не будет Годом экологи, работы по улучшению экологической обстановки в населенных пунктах региона будут продолжены.