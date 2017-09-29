В реку Зею выпустили 11 тысяч мальков сазана

В бассейн реки Зеи выпущено 11 тысяч мальков сазана в рамках мероприятий по сохранению и увеличению водных биологических ресурсов водоема, сообщаетcя на сайте правительства Амурской области со ссылкой на пресс-центр Амурского газоперерабатывающего завода.

Мальки были выращены на Анюйском осетровом рыбоводном заводе в Хабаровском крае. По прогнозам специалистов, выпущенные мальки за два года достигнут промысловых размеров, а еще через год начтут нереститься. Выпуск рыбы проходил под контролем Амурского территориального управления Росрыболовства.