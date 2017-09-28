Бюджетные расходы на экологию согласуют с главами регионов

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила, что значительные бюджетные расходы на экологию будут рассматриваться только с участием глав регионов, сообщается на официальном сайте фракции "Единой России".

В преддверии внесения проекта федерального бюджета Тимофеева подчеркнула, что в первую очередь будет анализироваться финансовая обеспеченность приоритетов.

По словам депутата, в сфере экологии это озеро Байкал, проект "Чистая страна", цель которого — ликвидация полигонов с отходами, а также новый проект по оздоровлению Волги.

Тимофеева заявила, что в проекте бюджета все значительные расходы будут рассматриваться только с участием глав регионов, которые могли бы лично взять на себя обязательства по крупным проектам, а также при участии профильного федерального министра.

"Мы недовольны тем, как исполняется бюджет. Зачастую деньги есть, но их не осваивают, они лежат на счетах, потому что у регионов оказывается не готова проектно-сметная и другая документация, с нарушениями идут конкурсные процедуры", — объяснила такое решение депутат.