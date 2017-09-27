Медведев: ликвидация свалок бытовых отходов идет во многих регионах

ГОРКИ, 27 сен — РИА Новости. Во многих регионах идет ликвидация свалок бытовых отходов и очагов нефтяных загрязнений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"В этом году мы начали проекты по строительству современных предприятий термической обработки отходов. Четыре завода появятся в Московской области, где ситуация со свалками наиболее острая, один — в Казани. Все решения на этот счет приняты, включая предоставление зеленого тарифа на подключение к энергосетям", — заявил премьер.

Помимо экологической пользы данные проекты позволят создать отрасль, ориентированную на производство современного оборудования для переработки отходов.

Также Медведев отметил, что очистные работы ведутся и на территории Арктики. "На Землю Франца-Иосифа, как известно, прибыли специалисты с необходимой техникой, ведутся работы по уничтожению и вывозу мусора", — добавил он.