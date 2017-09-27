В Набережных Челнах прошла масштабная акция по очистке побережья Камы

Около 200 человек из Набережных Челнов в рамках экологического субботника "Зеленая Россия" собрали порядка 160 мешков мусора на побережье Камы, сообщает официальный сайт Года экологии.

"Участники акции — это добровольцы, ставшие частью большого экологического движения, а субботник — подтверждение тому, что у жителей города формируется экологическое сознание", — отметили специалисты Прикамского территориального управления минэкологии Республики Татарстан.

Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" стартовал 2 сентября.

Цель мероприятия — улучшение экологической обстановки в городах и населенных пунктах Российской Федерации, формирование экологического сознания и повышения экологической культуры населения.

На территории Татарстана акция проводится уже в пятый раз. Природоохранные мероприятия в рамках акции продолжатся до конца сентября.