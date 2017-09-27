Военнослужащие ВВО вывезли с острова Врангеля 600 тонн металлолома

ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Военнослужащие экологического взвода Восточного военного округа собрали на острове Врангеля в Арктике и отправили на материк 600 тонн металлолома, это весь объем металлического мусора, который планировался к вывозу в 2017 году, сообщает пресс-служба округа.

"Работы по сбору металлолома на острове Врангеля завершены. Всего в текущем сезоне собрано 600 тонн металлического лома, в том числе около девяти тысяч старых бочек. Загружено 60 двадцатифунтовых контейнеров, которые на судне сторонней организации везут в Петропавловск-Камчатский", — говорится в сообщении.

Сейчас военные экологи проводят консервацию оборудования и разведку района работ на следующий год. В частности, проводится оценка объема работ в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. По итогам рекогносцировки будет определен план работ по очистке этих районов острова в 2018 году.

Работа по дальнейшей очистке территории острова спланирована до 2020 года.