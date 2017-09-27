Выращенных в вольерах краснокнижных рябчиков выпустили в Новосибирске

Рябчиков, занесенных в Красную книгу, выпустили в лес на окраине Новосибирского научного центра, сообщила пресс-служба местного зоопарка в социальных сетях.

Интродукция и реинтродукция птиц, выращенных в вольерных условиях, проводится в рамках работы зоопарка и Института систематики и экологии животных СО РАН в Карасукском научном стационаре.

Специалисты разрабатывают способы сохранения, разведения и выпуска особей разного возраста и их дальнейшую адаптацию.

Также в этом году в Новосибирской области в дикую природу выпустили дикушек и сявок.