В Татарстане появится мусоросжигательный завод

Мусоросжигательный завод построят под Казанью, на границе с Зеленодольским районом, сообщают «Известия».

По информации издания, предприятие будет находиться вдали от жилых домов. На территории ведутся необходимые перед началом строительства работы, и уже создана подходящая инфраструктура: дороги и подключение к электросетям и системам водоснабжения.

В то же время экологические организации выступают против строительства мусоросжигательного завода. Они считают, что подобные предприятия опасны для окружающей среды.