Специалисты из Якутска решат судьбу белого медведя

27 сентября из Якутска в Среднеколымск вылетают специалисты из дирекции биологических ресурсов и ООПТ минприроды Якутии и зоопарка «Орто-Дойду». Им предстоит выяснить на месте ситуацию с белым медведем, неожиданно появившимся в этом районе.

В начале сентября одинокий медвежонок вышел к селу Сылгы Ытар в Среднеколымском районе Республики Саха (Якутия). Медведицы рядом не было. Немного поиграв с местными собаками, медвежонок убежал, сообщает сайт программы "Белый медведь".

В интернете появилось несколько снимков. Но если в начале сентября были представлены фотографии медвежонка-сеголетка, то в 20-х числах запечатлен уже взрослый зверь. В настоящее время белый медведь находится в 150 километрах севернее города Среднеколымска — на берегу Колымы, напротив рыбопромыслового участка. По информации инспекторов, хищник ведет себя спокойно и питается отходами рыболовного промысла.

С расстояния 15 метров его размеры оценили ориентировочно так: 100 сантиметров в холке и 150 — в длину. По размерам это вполне может быть молодая самка, отмечают специалисты.

"Если это взрослый зверь, то лучше его не трогать, — комментирует Виктор Никифоров, эксперт по белому медведю из НЭЦ "Морские млекопитающие". — Нужно полностью прекратить его подкормку, а в случае его подхода к постройкам произвести отгон всеми имеющимися средствами, чтобы выработать у зверя инстинкт, что людей стоит избегать".