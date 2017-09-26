В Оренбургском заповеднике выпустят на волю группу лошадей Пржевальского

28 сентября 2017 года на территорию заповедника "Оренбургский" будет выпущена новая группа лошадей Пржевальского, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. Группа, состоящая из восьми кобыл и одного жеребца, прибыла из Венгрии и успешно прошла адаптацию в оренбургской степи.

Программа реинтродукции лошади Пржевальского реализуется в заповеднике с 2015 года. По словам главы Минприроды Сергея Донского, это беспрецедентный проект восстановления с нуля на исконной территории целого вида — сегодня лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России как исчезнувший из природы вид.

Для создания устойчивой самоподдерживающейся популяции лошади Пржевальского в заповедник необходимо завезти не менее 30 основателей, принадлежащих к разным племенным линиям и выращенных в условиях полурезерватов, а не городских зоопарков.

Программа рассчитана на период до 2030 года, к этому времени в Оренбургском заповеднике планируется создать полувольную популяцию лошади Пржевальского численностью не менее 100-150 особей.