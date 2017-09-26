Депутаты Госдумы: проблемы Байкала регионам необходимо решать сообща

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В рамках Года экологии в России особое внимание уделяется сохранению озера Байкал — главного источника пресной воды в стране. На его берегах проходят не только единичные экологические акции, но и крупные форумы с участием представителей федеральных министерств и президента России. Таким образом, работа в этом направлении ведется достаточно активно, однако главные проблемы региона по-прежнему остаются нерешенными, а эксперты оценивают экологическую ситуацию на озере как ужасающую.

По информации Генпрокуратуры РФ, которая провела в регионе проверку по поручению Владимира Путина, общий объем сбросов загрязняющих веществ в водные объекты за два года составил 77,2 миллиона кубических метров, а из 28 очистных сооружений, функционирующих в Бурятии, соответствуют экологическим требованиям только четыре. Помимо этого на Байкальской природной территории ежегодно выбрасывается в атмосферу более 400 тысяч тонн вредных веществ.

Эти данные были представлены на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды в Москве. Присутствовавшим депутатам, представителям федеральных и региональных органов власти и Российской академии наук предстояло выработать правовое решение проблемы, а также обсудить законопроекты, связанным с озером.

Участники мероприятия признали, что главным фактором, тормозящим ситуацию на Байкале, является отсутствие координации между прибайкальскими регионами, а также взаимопонимания с федеральными органами власти. По мнению депутата от Иркутской области Николая Николаева, чтобы работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки, в первую очередь необходимо выработать общую концепцию действий.

"Я считаю, что нужно ввести жесткий парламентский контроль за соблюдением законодательства в этом вопросе. Сейчас нет не только центра принятия решения, но и общей концепции развития территории, поэтому мы видим большое количество разных инициатив. Такая концепция нужна, чтобы в соответствии с ней вести законотворческую деятельность", — подчеркнул он.

Байкало-Ленский заповедник: лежбища байкальской нерпы и дом бурых медведей © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Площадь Байкало-Ленского заповедника 659,9 тыс. га, сюда входит 100 км байкальского побережья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Площадь Байкало-Ленского заповедника 659,9 тыс. га, сюда входит 100 км байкальского побережья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова 2,5 тыс. га заповедника – водно-болотные угодья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова 2,5 тыс. га заповедника – водно-болотные угодья © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Оловянникова По территории заповедника протекает 250 км реки Лены © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Оловянникова По территории заповедника протекает 250 км реки Лены © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Снег тут лежит 160–200 дней в году и лишь на побережье не более 100 дней © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Снег тут лежит 160–200 дней в году и лишь на побережье не более 100 дней © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Это самое медвежье место в континентальной части России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Это самое медвежье место в континентальной части России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Основан заповедник в 1986 году, один из вариантов названия был «Берег бурых медведей» © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Основан заповедник в 1986 году, один из вариантов названия был «Берег бурых медведей» © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Байкальская нерпа регулярно встречается у заповедного побережья Байкала © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова Байкальская нерпа регулярно встречается у заповедного побережья Байкала © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова В Байкало-Ленском заповеднике водится 260 видов птиц © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова В Байкало-Ленском заповеднике водится 260 видов птиц © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Шабуров В заповеднике обитают представители восьми типов беспозвоночных – простейших, губок, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Шабуров В заповеднике обитают представители восьми типов беспозвоночных – простейших, губок, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Михаил Ипполитов Тут произрастает 31 охраняемый вид сосудистых растений, 11 из которых были занесены в Красную книгу России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Михаил Ипполитов Тут произрастает 31 охраняемый вид сосудистых растений, 11 из которых были занесены в Красную книгу России /

Также на заседании было выдвинуто предложение повысить уровень ответственности за выполнение законов до вице-премьера и объединить экологические и инвестиционные проекты в одну систему для комплексного решения проблемы.

"Учитывая законодательное обеспечение защиты Байкала и вопросы социально-экономического развития, одними экологическими мерами проблему мы не решим", — отметил руководитель межфракционной рабочей группы "Байкал" Сергей Тен, добавив, что полностью обеспечить сохранность озера из Москвы невозможно, поэтому необходимо активно подключать местных жителей.

В то же время, единодушно пришли к выводу депутаты, именно они являются главным источником загрязнения в регионе. По оценкам экспертов, ежегодно от 6 до 37 миллионов кубометров отходов попадает в Байкал из прибрежных населенных пунктов. Это связано как с отсутствием централизованного водоснабжения и канализации, так и с функционирующими очистными сооружениями. Часть из них была построена на берегах озера несколько лет назад, однако при их проектировке были допущены серьезные ошибки, из-за которых они превратились в груду ненужного металлолома.

"Сегодня на Байкале, по сути, нет нормальных очистных сооружений. В двух поселках они были построены, но не работают, так как рассчитаны на гораздо большее количество человек. Из-за нехватки мощности их работа невозможна. Сами сооружения уже разобрали местные жители", — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия Николай Будуев.

На заседании парламентарии также рассмотрели законопроекты, в которых предлагалось скорректировать требования по государственной экологической экспертизе и особенностям хозяйственной деятельности в пределах водоохранной зоны Байкала. По замыслам авторов, эти документы значительно сдерживали развитие территории и только ухудшали ситуацию. Однако они получили отрицательные заключения Государственно-правового управления президента РФ, и члены комитета Госдумы приняли решение отклонить их.