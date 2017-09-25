В Калужской области ликвидировали 100 свалок

В рамках проекта "Генеральная уборка" в Калужской области ликвидировали 100 несанкционированных свалок, сообщается на официальном сайте Года экологии.

При подведении промежуточных итогов реализации проекта "Генеральная уборка" калужские эксперты и активисты Общероссийского народного фронта отметили, что в целом органы исполнительной власти на местах достаточно быстро и активно реагируют на сигналы общественников о свалках.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Виктор Гришенков отметил, что наиболее эффективным с точки зрения ликвидации мусорных навалов, нанесенных на интерактивную карту, стал последний месяц. С середины августа, когда на карте были отмечены 73 свалки, удалось ликвидировать еще 27.

Из 100 убранных свалок в Калужской области 33 приходятся на областной центр. В Людиновском районе из 57 отмеченных свалок ликвидировано 19. В Мосальском и Хвастовичском районах убраны все отмеченные свалки. Впрочем, их число изначально было невелико.